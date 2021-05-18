Алжир, , 18:47 — REGNUM В Алжире 31 демонстрант, арестованный во время маршей протестного движения «Хирак» 14 мая, был приговорён к тюремному заключению. Об этом 17 мая сообщает алжирская Лига защиты прав человека (LADDH).

По данным LADDH, 31 человек — 23 в Сетифе на северо-востоке страны и 8 в Баб-эль-Уэд — был передан суду и приговорен к тюремному заключению на срок от одного года до 18 месяцев. Еще тринадцать демонстрантов находятся под стражей в ожидании суда, который был отложен на более поздний срок.

Вице-президент LADDH Саида Салхи рассказал, что «это первый раз, когда мы наблюдаем такую спешность в приговорах с июня 2019 года».

Напомним, в конце 2020 года видный представитель алжирского народного движения «Хирак» обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «политическом лицемерии» после того, как тот пообещал президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну «сделать все, чтобы помочь успешно осуществить демократический переход» в стране.

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