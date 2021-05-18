Москва, 18 мая, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Центральный банк РФ в отношении ключевой ставки будет действовать ситуативно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Прогнозировать ключевую ставку Банка России сейчас сложно, потому что мы видим расширяющееся поле регулируемых цен и подавление рыночных механизмов, — сказала Солянникова. — Также мы видим продолжение программ государственной поддержки отдельных отраслей экономики. И ситуация на рынках товаров и услуг настолько смазанная, что какой-то тренд по динамике ключевой ставки предсказать сложно. Скорее всего, Центральный банк будет действовать ситуативно. Но я пока не вижу оснований для того, чтобы ключевая ставка выросла выше 6%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что повышения ключевой ставки Банка России можно ждать максимум в пределах 5,5%.