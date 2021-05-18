Москва, 18 мая, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий выдавать лицензию на оружие людям с двумя и более судимостями, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Охотничьи ружья

Устанавливаются дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам Российской Федерации. В частности, лицензию на приобретение оружия предлагается не выдавать гражданам, два раза или более осужденным за совершение преступлений.

Запрет также коснется подвергнутых административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение гражданами Российской Федерации, являющимися водителями транспортных средств, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения — до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Кроме того, устанавливается запрет хранения списанного оружия без уведомления об этом Росгвардии или ее территориального органа.

Поправками устанавливается запрет на распространение в СМИ, а также в интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия.