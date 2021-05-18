Милан, Италия, , 17:02 — REGNUM Руководство миланского «Интера» намерено расстаться с 32-летним фланговым нападающим сборной Хорватии Иваном Перишичем. При этом главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте рассчитывает на футболиста. Об этом 18 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo. Главными причинами продажи футболиста являются серьезные экономические проблемы, которые угрожают жизнеспособности проекта.

В текущем сезоне Иван Перишич принял участие в 41-м матче во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В составе национальной сборной Перишич набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас в трех играх квалификаций на Чемпионат Мира 2022.

Текущее соглашение хорватского нападающего с «Интером» рассчитано до 30 июня 2022 года. Перишич перешел в миланский «Интер» 30 августа 2015 года. «Нерадзурри» заплатили за нападающего 16 миллионов евро.