Еткуль, Челябинская область, , 15:18 — REGNUM В Еткульском районе Челябинской области отмечается дефицит питьевой воды. Её подают по графику, опубликованному на портале районной администрации.

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График был введён с 17 мая. Однако даже по нему вода не доходила до некоторых улиц. Теперь село Еткуль поделили на три микрорайона. График будет в силе до 20 мая.

Отметим, в Челябинской области отмечается аномальная жара. Добавим, что в 2020 году на Южном Урале тоже отмечались перебои с водой в жаркую погоду. Причиной стал повышенный водоразбор.