Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Граждане Туркмении, которые из-за пандемии более года ожидают административного выдворения из России в Центре содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Красном Селе (Санкт-Петербург), вернутся на родину до конца мая. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга Александра Шишлова.

Как рассказали в аппарате омбудсмена, в январе 2021 года Александр Шишлов получил коллективное обращение от шести граждан Туркменистана, длительное время содержащихся в петербургском ЦВСИГ в ожидании назначенного судом административного выдворения. Чтобы помочь мигрантам, уполномоченный привлек к восстановлению их прав в территориальные управления МВД, ФССП, а также попросил о помощи МИД России. Однако совместные усилия российских государственных структур оперативно разрешить проблему не позволили.

«По данным МИД, многократные попытки урегулировать вопрос с туркменской стороной результатов не принесли (в том числе в нотном порядке по линии посольства в Ашхабаде), — отметили в пресс-службе. — В апреле переговоры были продолжены уже на уровне министров иностранных дел России и Туркменистана. Достигнута договоренность о возвращении содержащихся в петербургском ЦВСИГе туркменов на родину чартерным рейсом одной из российских авиакомпаний до конца мая».