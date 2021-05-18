Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Власти Северной Македонии высылают российского дипломата, сообщает 18 мая агентство Bloomberg.

«Северная Македония высылает российского дипломата», — сообщило агентство. Никаких дополнительных подробностей не приводится.

Ранее власти Чехии выслали 18 сотрудников российского посольства. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву в Вребтице в 2014 году. Россия назвала обвинения абсурдными, голословными и надуманными.

В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства. В знак солидарности еще несколько стран выслали российских дипломатов.