Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM Информация о загрязнении реки Дон химикатами появилась в социальных сетях Ростова-на-Дону.

«Прогуливаясь вечером по понтонному мосту с Зелёного острова, увидел странную плёнку на воде и [почувствовал] резкий запах мазута. Присмотревшись, увидел всю правую сторону Дона загрязненной. Надо принять меры», — подписал фотоснимки подписчик паблика «Ростов Главный».

Интернет-пользователи предположили, что следы на воде появились после того, как помыли баржу. Информацию власти примут, однако будут ли приняты исчерпывающие меры по решению проблемы загрязнения реки Дон, ростовчане сомневаются.