Казань, , 13:59 — REGNUM В Казани в детскую республиканскую клиническую больницу обратились еще двое учеников гимназии №175, где произошла стрельба. Госпитализация детям не потребовалась.

«Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения», — цитирует заявление республиканского минздрава «Татар-информ».

На сегодняшний день в медучреждении остаются 13 школьников. Их состояние оценивается как стабильное, отрицательной динамики нет. Двоих мальчиков 2012 и 2013 годов в удовлетворительном состоянии уже выписали домой.

ИА REGNUM напоминает, в Казани педиатры и психологи начали подомовой обход по адресам проживания детей, которые учатся в 175-й школе.

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