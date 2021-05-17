Казань, , 14:09 — REGNUM В Казани для учащихся 9-х и 11-х классов 175-й гимназии на полтора часа будет увеличена продолжительность экзаменов. Об этом 17 мая сообщил начальник городского управления образования Ирек Ризванов.

С его слов, 19 и 20 мая состоится заседание психолого-медико-педагогической комиссии для учащихся 9-х и 11-х классов и их родителей с целью обеспечения благоприятных условий при сдаче ОГЭ (основной государственный экзамен) и ЕГЭ (единый государственный экзамен). По результатам заключения комиссии девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по русскому языку. Продолжительность ОГЭ и ЕГЭ будет увеличена на 1,5 часа. Кроме этого, школьникам будет предложен выбор сроков экзаменов, уточнил Ризванов.

Последний звонок для выпускных классов пройдет 22 мая. Пока решается, в каком именно формате он состоится — отдельно или вместе с выпускниками школы №174.

ИА REGNUM напоминает, выпускники казанской гимназии №175 с 17 мая возобновили образовательный процесс в соседней школе №174. Здесь для них выделили отдельный блок из четырех классов. Преподают уроки учителя из 175-й гимназии. Обучаться дети будут в первую смену. Для остальных школьников обранизовано дистанционное обучение.

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