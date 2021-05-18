Страсбург, Франция, , 13:47 — REGNUM По поручению Комитета по миграции, беженцам и народонаселению для изучения гуманитарных последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пол Гаван посетит Армению с 19 по 22 мая. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ПАСЕ.

«Пол Гаван (Ирландия) посетит Армению от имени Комитета по миграции, беженцам и народонаселению Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с 19 по 22 мая 2021 года, чтобы собрать информацию для своего доклада на тему «Гуманитарная последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что докладчик ПАСЕ проведет встречи с парламентариями республики, включая председателя Национального собрания Республики Армения, а также с представителями различных министерств, которые занимаются гуманитарными последствиями конфликта.

Кроме того, уточняется, что также Гаван получит возможность услышать мнение перемещенных лиц и семей пленных и пропавших без вести, а также встретится с религиозными лидерами, с уполномоченным по правам человека страны и с представителями армянского гражданского общества.

При этом позднее нынешним летом докладчик ПАСЕ с этой же целью посетит Азербайджан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что власти Азербайджана согласны с тем, что необходимо вести переговоры по делимитации границы с Арменией, это необходимо делать согласно трехстороннему заявлению по Нагорному Карабаху.