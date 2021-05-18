Москва, , 13:31 — REGNUM Несмотря на использование современного «умного» оборудования и программ мониторинга, существует немало способов обмана граждан на кассе в супермакете. Об этом рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

Так, кассир может самостоятельно добавить в чек посторонний товар. Такой вид обмана является самым распространённым, особенно если у клиента много покупок, пояснила в интервью агентству «Прайм» эксперт.

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Кроме этого, кассир может неправильно отсканировать штрих-код и неправильно дать сдачу. Также ещё одна возможность для обмана покупателя — акция 1+1, когда два товара продаются по цене одного.

«Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию, но в чек специально вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец потом берет себе второй оплаченный товар», — пояснила Храмова.

Чтобы не стать жертвой обмана, нужно внимательно сверять чек с перечнем своих покупок, не отходя от кассы, рекомендует эксперт.

Добавим, что в России обманывают своих клиентов не только супермаркеты, но и банки. Так, кредитные организации могут получать дополнительных доход со своих клиентов, пользуясь отсутствием у людей финансовой грамотности или сложностью условий договоров. Одним из самых распространённых инструментов, которые используют в таких случаях, являются ипотечные кредиты. С их помощью банки, как правило, могут навязывать ненужные услуги или поднимать кредитную ставку по факту нарушений.

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