Минск, 18 мая, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Новое положение, которое будет регламентировать деятельность Совета безопасности Белоруссии ввиду ранее принятого декрета о передаче президентских полномочий Совбезу в случае гибели главы государства, поручил разработать белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом в ходе заседания Совбеза стран, где обсуждалось повышение роли этого коллегиального органа в жизни государства, передает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«В числе вопросов, которые обсуждались сегодня на заседании Совбеза, была разработка нового положения об этом коллегиальном орган», — говорится в материале журналистов агентства.

Также отмечается, что данный документ будет основываться на конституции республики, законе «Об обороне», ее военной доктрине, на концепции национальной безопасности, ином законодательстве и международных правовых актах, которые были приняты в период независимости Белоруссии и с учетом опыта работы подобных коллегиальных органов в других странах.

«Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совета безопасности, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто», — подчеркнул Лукашенко.

«Важнейшей задачей Совета безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет-ресурсам портала tut. bу.