Омск, 18 мая, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Омской области от COVID-19 привился уже 187 001 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в областном оперштабе.

Donland.ru Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что оба компонента вакцины от коронавируса получили 144 369 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 мая в Омской области выявлено 46 705 носителей коронавируса, выздоровел 39 761 человек, умерли 1416 пациентов с диагнозом COVID-19.