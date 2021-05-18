Москва, 18 мая, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Ждать какого-то сильного роста цен на новостройки в России в 2021 году не стоит даже из-за изменившейся конъюнктуры рынка стройматериалов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новостройки

«Эта проблема решится девелоперами очень просто — они переведут проекты на класс выше, то есть «стандарт» станет «комфортом» и так далее, разумеется, с некоторыми незначительными не затратными изменениями проектов.

При этом роста цен на котловане все равно не будет. Поднимут цены — не будет спроса, опустят — не будет прибыли. Поднимут класс жилья — смогут поднять ценник по мере стройки.

Таким образом, рост цен будет уже ближе к сдаче дома, на котловане эконом с комфортом почти не отличаются по цене.

Разница заметна будет в лучшем случае через полгода. Когда цена на железо, дерево, металлы пойдет вниз, они просто не будут его снижать и все. Вместе с этим останется меньше относительно недорого жилья в новостройках.

С другой стороны, рынок Москвы и ближайшего Подмосковья и так насчитывает достаточное количество проектов, чтобы удовлетворить слабеющий из-за аномально выросших цен и невозможности взять ипотеку даже по льготным условиям спрос.

Но проблема в том, что условий по ипотеке лучше текущих, особенно когда дело касается первичного жилья, не будет ближайшие несколько лет минимум, поэтому, безусловно, тем, кто планирует покупать квартиру в новостройке в кредит, стоит подумать об этом сейчас.

Это не должна быть инвестиционная покупка — на данном экономическом цикле инвестиции в жилье в новостройках полностью себя изжили. Это должна быть покупка для себя.

Крайне маловероятно, что по новостройкам будет какой-то сильный спад. Коррекция цен может быть в районе 5%, но не более того — это серьезно может ударить по маржинальности проектов, особенно классов ниже «бизнес».

Так что рынок первичного жилья ждет определенная стагнация, которая может продлиться год-два — до восстановления доходов населения хотя бы на уровне 2019 года.

Платежеспособного спроса на рынке почти нет, более того, люди отказываются от ипотечных кредитов, понимая, что не потянут ежемесячные платежи даже с максимально возможным сроком кредита.

Какие-либо государственные программы здесь не нужны. Пример льготной ипотеки должен дать понять, что Минстроем отлично манипулирует вся строительная отрасль, так как позитив от программы исчерпал себя еще в августе и осенью нужно было ее закрывать.

Достаточно тех программ, которые действуют сейчас — поддержка ИЖС, молодых семей, материнский капитал, субсидии по новостройкам в ряде регионов, дальневосточная ипотека.

Точечные программы типа «первого жилья» по аналогии с авторынком могут оказать положительное влияние на определенный сегмент покупателей, но взрывать рынок программами, подобными той, что была введена в прошлом апреле, однозначно не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина посоветовала жителям РФ не ждать падения цен на новостройки.

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