Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга на Малой Конюшенной улице в седьмой раз открылись Книжные аллеи. До 17 октября в уличных павильонах петербуржцы и гости города смогут приобрести понравившиеся книги. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе гордского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

В уличных павильонах будет выставлено более 50 тыс. наименований книг петербургских писателей, краеведческая литература, книжные новинки для детей.

«Книжные аллеи — это открытое пространство для живого диалога и дискуссий. Напоминаю, что менее 10 дней осталось до знакового литературного события года — открытия Санкт-Петербургского международного книжного салона, который в этом году впервые пройдет на Дворцовой площади с 26 по 29 мая», — отметил председатель комитета Владимир Рябовол.

Книжные аллеи будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00 мск до 17 октября.

В 2021 году основные партнёры проекта — лучшие петербургские издательства: «Союз писателей Петербурга», издательский дом «Питер», издательство «Детское время», издательство «Лимбус Пресс», издательство «Машина времени», издательство «Лениздат» и многие другие.