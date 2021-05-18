Москва, 18 мая, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, оптимизирующий назначение и выплату пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионное удостоверение

Нормы позволят назначать в беззаявительном порядке пенсию безработным по предложению органов службы занятости, в котором будут содержаться согласие гражданина с назначением такой пенсии и способ ее доставки.

Устанавливается, что сведения о страховом стаже застрахованного лица, необходимые для назначения страховой пенсии, могут представляться страхователем в Пенсионный фонд России (ПФР) не только по обращению застрахованного лица, но и по запросу органа ПФР без участия гражданина.

Закрепляется возможность дополнения (корректировки) территориальными органами ПФР индивидуального лицевого счета застрахованного лица сведениями об иных периодах, засчитываемых в страховой стаж, как по заявлению самого гражданина, так и в беззаявительном порядке.

Одновременно прописывается, что беззаявительный порядок установления социальной доплаты к пенсии без истребования дополнительных документов распространяется на всех получателей пенсий. Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться со дня, с которого назначена соответствующая пенсия.

Предусматривается и беззаявительное назначение социальной пенсии по инвалидности. Кроме того, закрепляется беззаявительный порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности гражданам из числа космонавтов в связи с установлением группы инвалидности или достижением возраста 80 лет.