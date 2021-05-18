Москва, , 11:50 — REGNUM Россия готова взаимодействовать со всеми странами, выстраивая взаимовыгодное партнерство на принципах равноправия и невмешательства. Об этом 18 мая завил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация в мире осложняется не только из-за пандемии, но и терроризма, деградации системы контроля над вооружениями и проблем, связанных с международной информационной безопасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты главе государства вручили послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикии, Доминиканской Республики, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Республик Гвинея-Бисау, Катара.

Также в церемонии приняли участие посол Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, Южно-Африканской Республики, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии и Чили.