Москва, , 11:35 — REGNUM В России скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина против коронавируса. Об этом сказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Нам удалось создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая. Набирает темпы и вакцинация», — сказал глава государства.

По его словам, эпидемия стала настоящей проверкой для таких общечеловеческих ценностей как солидарность взаимовыручка и гуманизм.