Петрозаводск, 18 мая, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Республику Карелия поступила новая партия вакцины «Спутник V» из 9,1 тыс. доз. Таким образом, общее количество поступившей в республику вакцины составило 88,9 тыс. доз. Об этом 18 мая сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V».

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По его словам, на сегодняшний день в республике подлежат вакцинации 290 633 человека. На 18 мая первым компонентом вакцины привились 72 373 человека — 81,3% от количества поступившей вакцины, вторым компонентом — 58 222 человека — 65,4% от количества поступившей вакцины. Жителей Карелии старше 60 лет привилось 39 419 человек, что составляет 54,5% от общего числа вакцинированных.

«Ещё нужно привить не менее 218 260 жителей Карелии, — отметил Охлопков. — Вакцинацию можно сделать в 30 стационарных и в 48 мобильных пунктах».