Москва, 18 мая, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Электросамокаты должны передвигаться по пешеходной зоне со скоростью потока, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самокаты

«Если это скутер или самокат, либо мощное электрическое средство едет по пешеходной части, то общее правило, которое во многих странах принято, — он должен ехать со скоростью пешеходного потока…» — приводит слова Ликсутова «Вечерняя Москва».

Заместитель мэра пояснил, что скорость движения у транспортного средства «должна быть такая же, как у вас». По его словам, владелец скутера не должен «обгонять, расталкивать, создавать помех».

Ликсутов также рассказал, что столичный департамент транспорта направил в Минтранс РФ предложения по правилам управления электросамокатами.