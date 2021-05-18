Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге телефонные мошенники, представившись «сотрудниками банка», заполучили не только накопления 66-летней горожанки, но и заставили ее продать собственную квартиру и взять для них кредиты. Общий ущерб от этого мошенничества оценен более чем в 11 млн рублей. Расследованием занялась полиция. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

То, что стала жертвой мошенников, женщина поняла не сразу. Лишь вечером 17 мая она обратилась в полицию Калининского района Петербурга с заявлением. Как выяснилось, в период с 12 апреля по 12 мая ей на мобильный телефон звонил неизвестный мужчина. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета неизвестные якобы пытались снять денежные средства. После чего он посоветовал женщине снять все деньги со счета и перевести их на другой, «безопасный» счет.

В результате потерпевшая сняла все денежные средства в сумме 6,4 млн рублей и перевела их на разные счета. Затем женщина в разных банках взяла кредиты и перевела их на другие счета, указанные злоумышленником.

«В дальнейшем потерпевшая продала свою квартиру и также перевела денежные средства от ее реализации на указанный неизвестным счет. Общая сумма материального ущерба составила 11 630 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»)», — сообщили в петербургском Главке МВД.