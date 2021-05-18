Тбилиси, 18 мая, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Тбилиси на улице Пекина 18 мая возник пожар в 14-этажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

По данным ведомства, огонь начал распространяться на пятом этаже. Позже он перекинулся на шестой и седьмой этажи. На место прибыли 14 пожарных расчётов.

Сообщается, что пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали около 300 человек, в том числе детей. О пострадавших и погибших не сообщается.

Причины возгорания выясняются. По предварительной версии, пожар возник из-за взрыва кустарной газовой установки в одной из квартир.