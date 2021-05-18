Москва, 18 мая, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Компания «Магнит» намерена приобрести крупную розничную сеть «Дикси». Как заявили в пресс-службе компании 18 мая, условия сделки, цена которой, по предварительным данным, составит 92,4 миллиарда рублей, уже согласованы.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Магазин «Дикси»

«Магнит достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что сделка коснётся 2 612 магазинов под брендом «Дикси», а также 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Большинство из них расположены в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. (458 торговых точек). Остальные магазины у дома находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах.

Покупку компании ещё предстоит одобрить Федеральной антимонопольной службе. Сделку планируется закрыть 31 августа 2021 года, однако не исключена вероятность продления срока до 30 сентября 2021 года «при определённых обстоятельствах», подчеркнули в «Магните».