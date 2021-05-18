Выборг, Ленинградская область, 18 мая, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Реставраторы завершают проект восстановления исторического квартала Сета Солберга и бывшего Дома губернского правления в городе Выборге. В 2025 году здесь откроется общественное пространство с театром, выставочным залом и гостиницей. Об этом 18 мая сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Цой в Выборге

По его словам, в пространствах, расположенных между улицами Крепостная, Красноармейская, Красина и Сторожевой башней, общей площадью более 12 тыс. квадратных метров разместится областной театр «Святая Крепость» с многофункциональным залом на 400 мест, просторными фойе, атриумом, кафе и галереей. Бывший Дом губернского правления на улице Крепостная, 22, будет приспособлен под театральную гостиницу с небольшими репетиционными залами, комнатой для брифинга и прочими необходимыми службами.

Над проектом работают специалисты петербургского архитектурного бюро «Студия-44». В сентябре материалы будут представлены в Главгосэкспертизу РФ. Реставрация начнется в следующем году. Функции заказчика выполняет Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Финансирует восстановление квартала Сета Солберга Новый банк развития БРИКС. Часть работ возьмет на себя областной бюджет. В частности, из региональной казны будет добавлено не менее 25% к итоговой стоимости проекта на благоустройство территории и коммуникационные сети.

«Мы стараемся очень бережно сохранить фасады зданий, их архитектуру и декор. Разрабатывая проект, архитекторы ориентировались на 1939 год. Только фасады зданий по улице Сторожевой башни будут точно воссозданы, остальные же ─ бережно отреставрированы. При исследовании бывшего Дома губернского правления будут сохранены черты разных эпох ─ от средневековых подвальных сводов до модерновой стеклянной кровли. Это будет великолепная площадка для гастролей как областных, так и федеральных театров, которые традиционно выступают в Ленинградской области», — добавил Владимир Цой.