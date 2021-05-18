Донецк, 18 мая, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли северную окраину Донецка из минометов. Об этом 18 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Украинский миномётчик

Отмечается, что обстрел с применением минометов калибром 120 мм начался в 08:10 (совпадает с мск) и в ходе него по окрестностям «Вольво-Центра» было выпущено 12 мин.

При этом уточняется, что огонь велся с позиций ВСУ в районе села Водяное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ на северо-востоке Горловки.