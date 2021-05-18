Варшава, , 10:22 — REGNUM 17 мая министр и вице-министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и Рафал Вебер посетили место строительства масштабной автомагистрали Via Carpatia на участке около деревни Новая Весь в Подкарпатском воеводстве. Об этом сообщает Polskie Radio.

Адамчик заявил журналистам, что новая программа правящей партии «Право и справедливость», обнародованная 15 мая премьер-министром Польши, «откроет возможность долгосрочного планирования дорожных инвестиций во всей республике».

Министр заверил, что «к 2030 году будут реализованы планы прокладки шести тысяч километров автомобильных дорог и двух тысяч километров автомагистралей (автострад)».

«Условия, которые нам создаст новая программа правящей партии, позволят ускорить и строительство главного дорожного проекта — автомагистрали Via Carpatia. Этот проект важен не только для восточных регионов нашей страны, но и для Центральной Европы в целом. Эта дорога будет двигателем развития не только Прикарпатья, не только Люблинщины, но также Вармии и Мазур и Подляшья. Она станет главной транспортной артерией региона», — заявил министр.

В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Рафал Вебер напомнил, что «нынешнее правительство существенно повлияло на ускорение дорожных инвестиций». «В ноябре 2015 года сеть скоростных дорог в Польше насчитывала три тысячи километров. Сегодня этот показатель составляет 4 300 километров, а в конце второго срока правления президента и нынешнего состава правительства должна быть создана еще одна тысяча километров», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, трасса Via Carpathia в Польше будет протяженностью более 700 км и пройдет через следующие воеводства: Подляское, Мазовецкое, Люблинское и Подкарпатское. В государственной программе строительства автомобильных дорог национального значения на 2014−2023 годы (с перспективой до 2025 года) строительство этой трассы указано в качестве инвестиционного приоритета.