Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM Екатеринбургский микрорайон Краснолесье остался полностью без водоснабжения из-за аварии на объекте МУП «Водоканал», сообщили в пресс-службе организации.

Из-за инцидента встали насосы на одной из станций предприятия. Авария могла произойти из-за грозы и возникшего в связи с ней перепада электричества.

Авария произошла в ночь с 17 на 18 мая 2021 года. К 8:00 18 мая по местному времени на предприятии удалось восстановить уровень давления на станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге начался первый этап опрессовок.

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