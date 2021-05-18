Ижевск, , 09:36 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 мая провели 1 114 945 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2409 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3606 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 18 мая в регионе выявили 46 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 47 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 574 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2706 человек.

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