Ижевск, , 09:34 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 18 мая выявили 46 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 47 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 574 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны по выздоровлении 47 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 436 человек. 432 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2706 человек. Из этого числа 2279 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 383 человека — в состоянии средней степени тяжести, 44 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 17 мая в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 103 753 человека. Второй компонент препарата получили 74 788 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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