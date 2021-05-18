Брянск, , 09:38 — REGNUM Сильный ветер повалил здоровое дерево в парке Толстого в Брянске. Ствол повредил припаркованный автомобиль и забор парка, сообщает пресс-служба городской администрации.

Последствия сильного ветра и ливня, в том числе по ликвидации провалов грунта, обрушившегося на Брянск 17 мая, ликвидируют оперативные городские службы. В парке Толстого из-за сильного порыва ветра упало дерево, повредив ограду и припаркованный на улице Горького автомобиль.

«Каких-либо признаков повреждения или заболевания на упавшем дереве не было. Ранее было произведено его кронирование. А общее обследование всех парковых зелёных насаждений произвели в прошлом году», — уточнил руководитель городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин.

Ремонт ограждения проведут силами учреждения культуры. Вопрос урегулирования убытков с владельцем пострадавшей машины будет решаться через страховую компанию.