Брянск, 18 мая 2021, 09:38 — REGNUM Сильный ветер повалил здоровое дерево в парке Толстого в Брянске. Ствол повредил припаркованный автомобиль и забор парка, сообщает пресс-служба городской администрации.
Последствия сильного ветра и ливня, в том числе по ликвидации провалов грунта, обрушившегося на Брянск 17 мая, ликвидируют оперативные городские службы. В парке Толстого из-за сильного порыва ветра упало дерево, повредив ограду и припаркованный на улице Горького автомобиль.
Ремонт ограждения проведут силами учреждения культуры. Вопрос урегулирования убытков с владельцем пострадавшей машины будет решаться через страховую компанию.