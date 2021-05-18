Баку, 18 мая, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Власти Азербайджана согласны с тем, что необходимо вести переговоры по делимитации границы с Арменией, это необходимо делать согласно трехстороннему заявлению по Нагорному Карабаху. Об этом 18 мая заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, его слова приводит пресс-служба президента Азербайджана.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Уточняется, что Салливан в ходе беседы выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности на азербайджано-армянской границе и подчеркнул важность урегулирования таких разногласий мирным путем, отметив необходимость конструктивных обсуждений между сторонами по демаркации международной границы.

При этом указывается, что Алиев в ответ заявил о приверженности Баку «делу обеспечения мира и стабильности в регионе».

«Президент Ильхам Алиев согласился с советником президента США по национальной безопасности о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, 17 мая в пресс-службе минобороны Армении сообщили, что не все азербайджанские военные выведены с территории Армении после инцидента в Сюникской области.