Москва, 18 мая, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии начала строительства новых энергоблоков на АЭС в Китае, сообщили 18 мая в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Торжественная церемония состоится 19 мая в формате видеоконференции с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Сооружение новых энергоблоков российского дизайна начнется на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу».

Напомним, пакет документов по сотрудничеству в сфере атомной энергетики между Россией и Китаем был подписан 8 июня 2018 года в рамках визита Владимира Путина в Пекин. Пуск блока №7 на Тяньванской АЭС запланирован на 2026 год, блока №8 — на 2027-й.