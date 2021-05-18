Бишкек, , 09:19 — REGNUM Канада, являющаяся важным инвестиционным партнером Киргизии, очень обеспокоена развитием событий в горнодобывающем секторе республики. Об этом говорится в официальном заявлении канадских министров иностранных дел Марка Гарно и малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Мэри Нг по поводу ситуации вокруг горнорудного комбината «Кумтора».

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По словам представителей канадского правительства, власти Канады разочарованы принятым на внеочередном заседании парламента Киргизии решением об установлении внешнего управления компанией «Кумтор Голд».

«Также Канада разочарована заявлением, сделанным во время парламентского заседания, что киргизская сторона намерена установить контроль над управлением канадской акционерной компанией, включая ее международные активы», — подчеркивают они.

Также канадские министры отмечают, что это решение может негативно сказаться на объеме будущих иностранных инвестиций в экономику Киргизии.

«Подобные меры могут снизить объем международной торговли и иностранных инвестиций, а также негативно отразиться на благосостоянии киргизского народа», — констатируется в заявлении.

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