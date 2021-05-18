Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена не должна отвлекаться от своего решения о выводе войск из Афганистана, несмотря на шокирующие известия о зверствах исламистов, пишет вице-президент по вопросам стратегии и исследований Института Чарльза Коха, а также бывший номинант на пост посла США в Афганистане во время правления Дональда Трампа Уильям Ругер в статье, вышедшей 17 мая в The National Interest.

«Плохие новости из Афганистана после заявления президента Джо Байдена о выходе были неизбежны. На прошлой неделе их было в избытке, когда произошло ужасное нападение на школу в Кабуле, в результате которого погибли десятки девушек, а также когда произошел теракт в мечети, в результате которого в столице погибла еще дюжина человек», — пишет он.

«Однако важно понимать, что такие трагические события не новы для Афганистана — страны, которая уже более четырех десятилетий находится в состоянии гражданской войны. К сожалению, мирные жители, включая ни в чем не повинных школьников, погибали в больших количествах и раньше», — добавил Ругер.

По его словам, даже когда США и их партнеры по коалиции располагали в Афганистане более 130 тыс. военнослужащими, жертвы среди гражданского населения были широко распространены. Во время президентской кампании Барака Обамы, когда американские силы насчитывали почти 100 тыс. человек, только за 2011 год в стране погибло почти 8 тыс. мирных жителей. В 2019 году, в последний полный год перед подписанием Соглашения в Дохе о прекращении участия США в войне, было больше жертв среди гражданского населения, чем в 2020 году. В прошлом году фактически впервые с 2013 года число жертв среди гражданского населения упало ниже 10 тыс. человек.

Трагедией граждан Афганистана заключается в том, как часто они становятся мишенью или случайной жертвой противостояний различных групп, борющихся за власть в этой стране. К сожалению, это, вероятно, будет продолжаться в течение некоторого времени, независимо от того, что делают Соединенные Штаты. По всей видимости, в администрации Байдена это понимают и хотят уходить из страны, в том числе и в связи с этим.

«Но это не помешало тем в вашингтонском внешнеполитическом истеблишменте, кто заинтересован в войне в Афганистане, утверждать, что недавние плохие новости должны заставить Байдена пересмотреть вывод войск», — подчеркнул Ругер, отметив, что отказ от вывода войск приведет к еще большему погрязанию США в трясине конфликта тогда, когда большинство американских граждан поддерживают уход из Афганистана.

Иными словами, администрации Байдена следует признать, что его решение вывести войска из Афганистана поддерживает американский народ, тогда как против вывода войск выступают лишь старые сторонники вечных войн. Более же серьезная проблема, по-видимому, заключается в том, где еще США следует рационализировать свой подход к Ближнему Востоку, по мере того как Вашингтон сосредотачивается на более насущных внутренних и внешних проблемах.

«Очевидной целью было бы вывод небольшого контингента из Сирии, которые не нужны для обеспечения нашей безопасности, но чье присутствие повышает риск более крупного конфликта с сирийским правительством и его российскими союзниками», — указал Ругер.

Еще одна страна, продолжил дипломат, из которой давно должны были быть выведены американские войска, — это Ирак. Первоначальный конфликт был серьезной ошибкой, полностью оторванной от интересов безопасности и экономики США. Более того, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожено, иракское правительство само дало понять, что оно хочет, чтобы американские военные ушли. Если Байден осуществит вывод войск, аналогичный тому, который он инициировал в Афганистане, почти две трети граждан США поддержали бы его.

«Истории о человеческих трагедиях будут продолжать поступать из Афганистана. Такая ситуация была печальной нормой в этой стране на протяжении десятилетий, и возможностей у США предотвратить это не так много. Такое развитие событий не должно удерживать Байдена от реализации его плана полного вывода войск из Афганистана, чего уже давно требует американский народ», — подчеркнул Ругер.

Помимо Афганистана, Байден также должен быть уверен в том, что американский народ поддержит смелые действия по сокращению американского военного присутствия на Ближнем Востоке — то, что в значительной степени не удалось президенту Бараку Обаме, несмотря на его публично заявленное стремление к такому шагу. Это дает Байдену возможность не только укрепить свое внешнеполитическое наследие, но и провести политику, которая будет пользоваться поддержкой народа, скептически настроенного к войне.