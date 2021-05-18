Томск, , 07:17 — REGNUM По состоянию на 1 мая 2021 года численность безработных жителей Томской области составила 14 754 человека, снизившись по отношению к 1 января на 53%. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в областной администрации.

В настоящее время уровень безработицы в регионе составляет 2,75%. В Центры занятости Томской области с января по апрель в поисках работы обратились порядка 14 тысяч человек. Из них нашли работу 4834 человека. Потребность в работниках на 1 мая составляла 11 509 единиц.

По словам начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, численность безработных граждан снизилась на 17 тысяч человек.

«При этом мы стремимся к доковидным показателям уровня занятости», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы снизился также в Омской области.

Читайте также: В Омской области снижается уровень безработицы