Омск, , 09:40 — REGNUM В мае 2021 года по сравнению с сентябрём 2020 года в Омской области снизился уровень безработицы — с 5,7% до 2,8%. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в областном правительстве.

Количество зарегистрированных безработных упало с 57,1 тыс. человек до 28,3 тыс. человек.

Как уточнили в облправительстве, с начала текущего года в Омской области при содействии центров занятости трудоустроено 15,6 тыс. человек. В банке вакансий на сегодняшний день зарегистрировано более 37 тыс. предложений от работодателей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 1 апреля 2021 года численность зарегистрированных безработных составляла 14,8 тыс. человек.

Читайте также: В Приморье рынок труда приходит в норму после пандемии