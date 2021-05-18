Красноярск, 18 мая 2021, 06:33 — REGNUM По материалам прокурорской проверки в Красноярском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений на сумму более 4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в краевой прокуратуре.
Проверку проводила прокуратура Курагинского района края. Установлено, что на территории лесных участков краевого государственного бюджетного учреждения «Курагинское лесничество» незаконно вырубили сосны и берёзы. Лесному фонду РФ причинён ущерб на сумму более 4 млн рублей.
Материалы проверки направили следствию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).
Как сообщало ИА REGNUM, СК рассказал о ходе расследования уголовного дела по факту незаконных крупных рубок леса в Абанском районе Красноярского края.
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