Красноярск, , 06:33 — REGNUM По материалам прокурорской проверки в Красноярском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений на сумму более 4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в краевой прокуратуре.

Проверку проводила прокуратура Курагинского района края. Установлено, что на территории лесных участков краевого государственного бюджетного учреждения «Курагинское лесничество» незаконно вырубили сосны и берёзы. Лесному фонду РФ причинён ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Материалы проверки направили следствию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Как сообщало ИА REGNUM, СК рассказал о ходе расследования уголовного дела по факту незаконных крупных рубок леса в Абанском районе Красноярского края.

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