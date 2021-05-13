Красноярск, , 13:49 — REGNUM Следственный комитет рассказал о ходе расследования уголовного дела по факту незаконных крупных рубок лесных насаждений в Абанском районе Красноярского края.

Как сообщили ИА REGNUM 13 мая в краевом ГСУ СКР, фигурантами дела являются два бывших сотрудника КГБУ «Абанское лесничество», а также директор ООО «Метелица».

В ведомстве уточнили, что также установлена причастность к совершению преступления учредителя ООО «Метелица» и фактического собственника этого юрлица, двух жителей края (специалистов в области лесопатологических обследований, изготовивших фиктивные документы) и жителя Красноярска. У последнего были знакомые в региональном минлесхозе. Он обеспечил ускоренное рассмотрение и согласование документов на проведение сплошной санитарной рубки. При этом, как добавили в СКР, сотрудники минлесхоза не были осведомлены «о преступных намерениях указанных лиц».

По предварительной версии следствия, с 2018-го по 2019 год директор, учредитель и собственник ООО «Метелица» при помощи двух экс-сотрудников Абанского лесничества и трёх жителей Красноярского края обеспечили изготовление фиктивных документов. В них содержались ложные сведения о повреждениях леса из-за пожаров и наличии вредителей.

На основании этих документов в выделах Абанского сельского участкового лесничества назначили сплошные санитарные рубки. Между Абанским лесничеством и компанией «Метелица» были заключены договоры о валке леса и купле-продаже заготовленной древесины. В итоге было вырублено более 42 тысяч здоровых деревьев. Государственному лесному фонду причинён ущерб на сумму более 110 млн рублей.

Трое обвиняемых заключены под стражу. Остальные обвиняемые, оказавшие содействие следствию, находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абанском районе Красноярского края осуждён «чёрный лесоруб».

Читайте ранее в этом сюжете: «Чёрного лесоруба» отправили за решётку в Красноярском крае