Париж, , 02:21 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран 17 мая в интервью BFMTV рассказал о грядущей отмене масочного режима.

«Мы еще не на этой стадии во Франции. Но мы скоро дойдём до неё… Когда вы на улице, в центре большого города, с множеством магазинов, когда вы стоите в очереди на улице, когда вы обедаете, вы окружены людьми. До тех пор, пока не будет обеспечен достаточный охват вакцинацией, более разумным выходом остается сохранить требование о ношении маски».

Оливье Веран «Самый большой риск, который могли бы сделать, — это отменить антикоронавирусные меры слишком быстро. Неправильно вначале говорить: «Давайте, всё возвращается как раньше». А через месяц, через три недели сказать: «друзья, есть проблема, вирус снова распространяется, госпитализации увеличиваются, мы снова закрываемся [на карантин]» … Страны, которые пошли на данные меры слишком быстро, были вынуждены вернуть назад ограничения, это было очень плохо».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 20 млн жителей Франции получили первую дозу прививки от COVID-19.

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