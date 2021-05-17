Москва, 17 мая, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде мая выросла до 4,934% с 4,719% в третьей декаде апреля. Об этом сообщает 17 мая пресс-служба Банка России.

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Таким образом, показатель достиг самого высокого значения с середины июня 2020 года, когда он составлял 4,994%. До рекордно низкого значения в 4,33% он опускался в начале октября 2020 года.

Как уточнили в ЦБ, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», «Московский кредитный банк», «Альфа-банк», ФК «Открытие», «Совкомбанк» и «Россельхозбанк».