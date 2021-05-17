Вашингтон, 17 мая, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Более половины всех смертей военных США за последние 15 лет произошли в местах, где нет военных конфликтов, сообщает 17 мая издание The National Interest.

(сс) U.S. Army -я пехотная бригада сухопутных войск (армии) национальной гвардии США, действующего резерва ВС США

Журнал публикует материал, автор которого — Холли Маккей — считается специалистом в сфере военных преступлений.

По утверждению Холли Маккей, в Вооруженных силах США неверно применяется комплекс законов, известный как «доктрина Фереса», запрещающий военным и их родственникам предъявлять судебные иски к правительству за смерти, травмы и ранения, полученные при исполнении служебных обязанностей.

Маккей утверждает, что хотя эти правила должны применяться только в условиях боевых действиях, в реальности они действуют постоянно, что снимает с командования ответственность за гибель военнослужащих в мирное время.

Со ссылкой на статистические данные Исследовательской службы Конгресса, автор сообщает, что в период с 2006 по 2020 год три четверти всех погибших американских солдат лишились жизни совсем не в «горячих точках», а в местах, где военного конфликта не было вообще.

Уточняется, что в большом числе случаев гибели военных сыграл свою роль фактор алкоголя, немалая доля смертей приходится на самоубийства, а также на болезни и несчастные случаи.

Автор подчеркивает, что главной причиной такого явления считает неправомочное использование «доктрины Фереса».