Мадрид, , 22:15 — REGNUM Сегодня, 17 мая, портал AS сообщил, что мадридский «Реал» может расстаться с защитником Серхио Рамосом, если в команде останется другой центральный защитник Рафаэль Варан.

По данным источника, «сливочные» сначала хотят довести до логического конца переговоры о новом контракт с Вараном, которые длятся уже несколько месяцев. Француз требует повышения зарплаты, что не устраивает «Реал» в текущем положении.

Как только вопрос с будущим Варана будет закрыть, руководство «мадридцев» возобновят переговоры с Серхио Рамосом, у которого истекает контракт. Испанец хочет заключить двухлетний контракт и готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе.

Ранее также сообщалось, что «Реал» может продать Рафаэля Варана и уже установил за него ценник в размере 70 миллионов евро.