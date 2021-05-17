Салехард, 17 мая, 2021, 21:48 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает региональный оперштаб.

Yanao.ru На Ямале вакцинацию от COVID-19 проходят педагоги.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял также 18 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 17 мая 38 835 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 638 человек, 417 пациентов с COVID-19 скончались.