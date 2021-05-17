Москва, , 21:16 — REGNUM Наблюдатели из России будут присутствовать на парламентских выборах в Армении, сообщил 17 мая журналистам заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Он отметил, что планируется отправка наблюдателей, но их точное число пока не известно — всё зависит от решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Руденко «Есть временные рамки, когда они дадут нам окончательное число. И мы в рамках этого общего количества направим своих наблюдателей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня 2021 года, а с 7 по 18 июня в республике пройдёт избирательная кампания.

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