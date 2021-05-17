Женева, Швейцария, , 20:58 — REGNUM Неравенство между странами в доступе к вакцинам от коронавирусной инфекции остаётся огромным. Об этом заявил на пресс-конференции 17 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что государства с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют на сегодняшний день 45% мировых вакцин. При этом страны с доходами низкого и среднего уровня составляют около половины населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин.

«Таким образом, мы видим, что разрыв действительно огромен», — сказал Гебрейесус, отметив, что «мир находится в условиях вакцинного апартеида».

В связи с этим глава ВОЗ в очередной раз призвал все страны делиться вакцинами от коронавируса.

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