Таллин, , 20:48 — REGNUM И русскоязычные жители Эстонии хотят, чтобы детям в школах преподавали на эстонском языке, заявила 17 мая премьер-министр республики Кая Каллас в интервью ВВС.

Заявив, что русскоязычные жители Эстонии — это меньшая часть населения республики, чиновник отметила, что вопрос о том, преподавать ли на эстонском языке или на русском — вопрос дискуссионный.

Каллас «У нас есть исследования, которые показывают, что даже русскоязычное меньшинство хочет получать образование на эстонском, поскольку они понимают, что их дети получат лучшее образование, а также будут иметь больше возможностей на рынке труда, если они говорят по-эстонски».

Чиновник добавила, что в Эстонии русские на считаются гражданами второго сорта, поскольку имеют те же права, что и эстонцы — «за исключением права избирать парламентариев».

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