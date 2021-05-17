Пекин, , 20:36 — REGNUM В июле нынешнего года исполняется сто лет с начала работы исторического I съезда КПК, нелегально проходившего в июле-августе 1921 года; в Шанхае, в здании, где проходили первые заседания съезда, до его перенесения по соображениям безопасности на озеро Наньху у города Цзясин в соседней провинции Чжэцзян, сегодня функционирует Дом-музей. После ремонта и реконструкции он откроется 1 июля этого года, в и последнее время музей пользовался все возрастающим вниманием в среде китайской молодежи. Об этом 17 мая сообщает Синьхуа, ссылаясь на материал, опубликованный газетой China Daily.

Китайские студенты Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что средний возраст представителей парторганизаций, принимавших участие в I съезде, составлял 28 лет; об этом рассказала младший научный сотрудник Дома-музея Ян Юй. И именно в этой возрастной группе, подчеркнула она, сегодня наблюдается значительный рост интереса к истории КПК, настолько большой, что его уже называют «красным туризмом». Если до 2017 года экспозицию ежегодно осматривали от 500 до 550 тыс. посетителей, в последние годы эта цифра возросла до 1,42 и 1,46 млн человек соответственно.