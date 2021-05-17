Сан-Матео, США, , 20:23 — REGNUM Компания Sony Interactive Entertainment запатентовала собственную платформу для ставок на киберспорт. Об этом 17 мая сообщает издание VGC.

Новая платформа Sony будет анализировать данные игроков и команд и предлагать уникальные ставки. Среди них будут как «простые» ставки (на победу с определённым количеством очков), так и «специальные» — например, на то, что один из игроков проиграет через определённое количество минут.

Издание также сообщает, что патент был подан ещё в 2019 году. Однако компания опубликовала его только сейчас.

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