Рен, Франция, , 20:04 — REGNUM Около 150 медсестёр и медбратьев участвует в манифестации во французском городе Ренн напротив Регионального агентства здравоохранения. Об этом 17 мая сообщает Ouest-France.

Протестующие высказывают недовольство тем, что их обесценивают как профессионалов, и заявляют, что способны работать автономно и обладают необходимыми для этого навыками, в связи с чем требуют для себя повышения статуса медицинских работников. Манифестации также прошли в других городах региона Бретань — Сен-Мало, Сен-Бриё и Бресте.

Отметим, что во Франции медсестры проходят три года обучения в медсестринской школе, а также два года дополнительного обучения.

Читайте ранее в этом сюжете: В крупных городах Франции прошли манифестации медработников